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НХЛ на официальном сайте разместила счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки

НХЛ на официальном сайте разместила счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) разместила на своем официальном сайте счетчик голов, оставшихся российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину до снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки.

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