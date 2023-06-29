Польша продолжает пользоваться российским газом, несмотря на свою антироссийскую риторику

Известно, что среди европейских стран наиболее открытую антироссийскую позицию занимает Польша, которая с радостью поддерживает любые поставки вооружения Киеву.
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