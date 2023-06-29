Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    Братцы!!! УМИЛЯЕТ АБСОЛЮТНАЯ ТУПИЗНА Европейский рукамиводителей!!! Ракетная программа в Иране ОСУЩЕСТВЛЕНА  ПОЛНОМ О...Страны Европы про...
  • Tanya Brodchev
    🧐🤔🙄🤕Главком ВСУ Залуж...
  • Гурбангулы
    Пока вы хохотали над дедушкой, кто-то почистил ваши карманы.Президент США зая...

Польша продолжает пользоваться российским газом, несмотря на свою антироссийскую риторику

Польша продолжает пользоваться российским газом, несмотря на свою антироссийскую риторику

Известно, что среди европейских стран наиболее открытую антироссийскую позицию занимает Польша, которая с радостью поддерживает любые поставки вооружения Киеву.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх