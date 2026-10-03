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Царьград

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РАО и L'One достигли мирового соглашения по делу на 3,5 млн рублей

РАО и L'One достигли мирового соглашения по делу на 3,5 млн рублей

Российское авторское общество и рэпер L''One обратились в арбитражный суд Москвы для утверждения мирового соглашения по делу о взыскании более 3,5 млн рублей.

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