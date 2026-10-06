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Кудашов о том, что Спронг не сыграл с «Авангардом»: «Решили пойти по такому сценарию, ввели Гущина в состав. Нам необходимо найти все сочетания, которые работают»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов оценил игру команды в матче с «Авангардом» (4:0). – Сегодня Спронг остался вне состава, а Гущин сыграл.

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