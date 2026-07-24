Yuka ADV Pro Racing: чемпион региональной лиги URAL получит путёвку в серию PRO Yuka Drive Gymkhana26 июля автоспорткомплекс «Трасса 74» примет финальный этап региональной лиги URAL серии Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series.
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