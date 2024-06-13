Андрей Коваленко: «Не скажу, что «Флорида» наголову выше «Эдмонтона». В их ворота не залетают шайбы, поскольку Бобровский играет спокойно и берет свое»

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли-2024 с «Ойлерс» со счетом 2-0. – Как оцените американский старт финала? – Видим классику хоккея, когда в борьбе двух примерно равных команд решающим становится вратарский фактор – имени Бобровского.