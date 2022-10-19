Джон Торторелла – 2-й тренер в истории «Филадельфии», начавший в клубе с 3 побед подряд. «Флайерс» на старте сезона обыграли «Нью-Джерси» (5:2), «Ванкувер» (3:2, уступая в счете 0:2) и «Тампу» (3:2, уступая в счете 0:2).