«Абсурд». В Германии резко высказались о Шольце за решение против России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц все больше втягивает страну в конфликт на Украине вместо того, чтобы вести переговоры с Россией, пожаловалась депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в социальной сети X.