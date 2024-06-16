«Абсурд». В Германии резко высказались о Шольце за решение против России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц все больше втягивает страну в конфликт на Украине вместо того, чтобы вести переговоры с Россией, пожаловалась депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в социальной сети X.
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