Маск планирует сокращения в сфере обслуживания ядерных ракет США

Департамент США по повышению эффективности работы правительства (DOGE) с миллиардером и предпринимателем Илоном Маском во главе выявил более восьми тысяч «несущественных» служащих Минэнерго США, пишет агентство AP со ссылкой на полученный документ.
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