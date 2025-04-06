Страна и люди
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Страна и люди

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Маск планирует сокращения в сфере обслуживания ядерных ракет США

Маск планирует сокращения в сфере обслуживания ядерных ракет США

Департамент США по повышению эффективности работы правительства (DOGE) с миллиардером и предпринимателем Илоном Маском во главе выявил более восьми тысяч «несущественных» служащих Минэнерго США, пишет агентство AP со ссылкой на полученный документ.

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