Кречмер: Киеву придется смириться с потерей территорий в случае перемирия с РФ

Премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер заявил, что властям Украины, скорее всего, придется смириться с потерей части территорий, если удастся достигнуть прекращения огня в конфликте с Россией.
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