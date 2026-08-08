БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Голубок с кровавым оскалом: Зеля выпрашивает у Путина перемирие — но как-то очень по-хамски

Голубок с кровавым оскалом: Зеля выпрашивает у Путина перемирие — но как-то очень по-хамски

Военный политолог Ян Гагин: «Сейчас Зеленский просит передышку. Удары по нашему тылу, по людям — это форма шантажа» Ирина Мишина На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Алексей Живов Владимир Васильев Ян Гагин Зеленский выступил с заявлением, которое западные СМИ мгновенно превратили в сенсацию.

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