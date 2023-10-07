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Какие болезни вызывает коронавирус, выяснили ученые из Южной Кореи

Какие болезни вызывает коронавирус, выяснили ученые из Южной Кореи

Ученые из Южной Кореи, специализирующиеся на дерматологии и профилактической медицине, выяснили, что коронавирус может провоцировать развитие некоторых аутоиммунных заболеваний.

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