Военные связисты 20‑й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» оказывают адресную помощь жителям Луганской Народной Республики после атак БПЛА со стороны украинских националистов.
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