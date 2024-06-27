Игры, в которых заложены экопослания

День Земли — это прекрасная возможность напомнить людям о планете, на которой они живут. Об этом стоит позаботиться, потому что благодаря этому мы также обеспечиваем лучшую жизнь! По этому случаю мы подготовили список игр, в которых экология играет важную роль.