Парковки в Москве 7 и 8 марта будут бесплатными

В связи с предстоящим весенним праздником водителям в Москве подарят два дня бесплатной парковки. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, припарковать машину на любой городской парковке 7 и 8 марта можно будет бесплатно.
В связи с предстоящим весенним праздником водителям в Москве подарят два дня бесплатной парковки. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, припарковать машину на любой городской парковке 7 и 8 марта можно будет бесплатно.
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