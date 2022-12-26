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Кравец о 5:2 с «Барысом»: «Наседали на «Авангард», что играет только одно звено, но ребята доказывают, что у нас команда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Барысом» (5:2). – Хорошая команда «Барыс».

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