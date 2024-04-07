«Чай вдвоем» снова вместе, но только за деньги

Стоимость выступления легендарного дуэта начинается от 4 млн рублей.Легендарный дуэт «Чай вдвоем» готов воссоединиться, но не для публичных концертов, а только для частных вечеринок и за заоблачные гонорары.
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