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«Территория ДНР, совершенно очевидно, уже через пару месяцев станет областью России»

«Территория ДНР, совершенно очевидно, уже через пару месяцев станет областью России»

Имеющий американские корни отель «Park Inn By Radisson» в Донецке ещё недавно начислял баллы через официальную систему компании.

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