Резервисты израильской армии устроили митинг у дома главы минсвязи

Военнослужащие окружили жилище чиновника, пославшего участников бойкота «к черту». Израильские резервисты, выступающие против судебной реформы, провели митинг протеста у дома министра связи страны Шломо Кархи, который накануне вечером посоветовал «отказникам» «катиться к черту».
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