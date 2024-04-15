Важное решение для Кубани: поддержка многодетных предпринимателей

Как сообщает Администрация Краснодарского края, данная инициатива направлена на поощрение занятости многодетных родителей в предпринимательской сфере и осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии