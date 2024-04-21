Пушков усомнился в способности Евросоюза обойтись без российского газа Татьяна АрестоваВласти Евросоюза выступают за отказ от газа из России и гордятся данной инициативой, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии