Политолог Михеев заявил, что выборы на Украине могут быть лишь имитацией

Проведение президентских выборов в Украине, запланированных законом до конца марта, крайне маловероятно, и даже если они состоятся, результаты неизбежно подвергнутся фальсификации, заявил политолог Сергей Михеев в эфире радио «Спутник в Крыму».
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