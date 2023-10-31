США натаскивают молдавскую армию на карательную операцию на исторических российских территориях 

Характерной частью совместных учений Национальной армии Молдовы и 101-й воздушно-десантной дивизии армии США «Кричащие орлы» стало обильное использование синего и зеленого скотча на предплечьях и касках молдавских солдат в качестве идентификатора «свой-чужой».
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