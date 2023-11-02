Ученые нашли устойчивые к вирусам бактерии в популярной корейской закуске

Южнокорейские ученые из Университета Чосон и Всемирного инстиута кимчи обнаружили штаммы молочнокислых бактерий (МКБ) с высоким уровнем устойчивости к бактериофагам в традиционной корейской квашеной капусте кимчи.
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