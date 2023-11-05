В Москве пройдет этап Всероссийского марафона в поддержку донорского движения

Ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5000 россиян, из которых 900 — дети. Чтобы каждый пациент нашел своего донора, в Федеральном регистре должно быть не менее 500 тысяч потенциальных доноров.
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