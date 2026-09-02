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Воронежские новости

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Как в компании выстраивают обучение работе с ИИ

Как в компании выстраивают обучение работе с ИИ

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на ВЭФ представил подход банка к формированию ИИ-компетенций, который переведён в обязательный контур — от топ-руководителей и цифровых ролей до первой линии.

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