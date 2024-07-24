Белый дом: Байден и Харрис придерживаются единой позиции по конфликту в Газе

Между ними нет разночтений в данном вопросе Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент Камала Харрис придерживаются единой позиции по урегулированию конфликта в Газе, несмотря на спекуляции о разночтениях, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии