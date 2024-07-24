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Петербургский дневник

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Белый дом: Байден и Харрис придерживаются единой позиции по конфликту в Газе

Между ними нет разночтений в данном вопросе Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент Камала Харрис придерживаются единой позиции по урегулированию конфликта в Газе, несмотря на спекуляции о разночтениях, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

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