Поток дознания: в бундестаге требуют обнародовать данные о подрывах СП

Немецкая оппозиция потребует от правительства ФРГ обнародовать детали расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщили «Известиям» в партии «Альтернатива для Германии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии