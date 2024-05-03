Гороскоп на 4 мая 2024 года от Анжелы Перл: не стройте иллюзии Даниил АрхаровАстролог Анжела Перл предупредила, что 4 мая будет наиболее удачным периодом, во многих областях жизни ожидаются перемены к лучшему.