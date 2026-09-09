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Анталия теряет туристов из-за высоких цен

Анталия теряет туристов из-за высоких цен

В январе–августе 2026 года турецкий курорт Анталья принял 11,02 млн иностранных туристов, что на 6% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

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