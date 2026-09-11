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Привлечение капитала в фонды частного долга развивающихся рынков выросло более чем вдвое в первом полугодии 2026 года

Привлечение капитала в фонды частного долга развивающихся рынков выросло более чем вдвое в первом полугодии 2026 года

Согласно свежему отраслевому отчету, объемы привлечения средств институциональных инвесторов в специализированные фонды частного кредитования (private credit), ориентированные на развивающиеся экономики, в первом полугодии 2026 года увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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