Глава ФФККР Коган о Туктамышевой: грустно, когда такие фигуристки берут перерыв

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган заявил, что ему грустно от того, что Елизавета Туктамышева решила приостановить карьеру, передает "Спорт-Экспресс".
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