smi.today

3 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Страшила и позорище. Губы отвратительные! Огромный носяра и широкие брови. На груди вмятина от перенесенного рахита в...Новый скандал с г...
  • Елена Мамонова
    байрактарами поможет эта ТурцияТурция продолжит ...
  • Валентин Воробьев
    А картинку показать не слабо?Лесопосадки и пол...

Более миллиона американцев остались без электроэнергии

Более миллиона американцев остались без электроэнергии

Портал Poweroutage.com, агрегирующий данные сетевых компаний в Северной Америке в режиме онлайн вечером в среду, 28 сентября, сообщил, что в штате Флорида из-за урагана «Иан» больше миллиона человек остались без света, – сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх