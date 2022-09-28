Более миллиона американцев остались без электроэнергии

Портал Poweroutage.com, агрегирующий данные сетевых компаний в Северной Америке в режиме онлайн вечером в среду, 28 сентября, сообщил, что в штате Флорида из-за урагана «Иан» больше миллиона человек остались без света, – сообщает РИА Новости.