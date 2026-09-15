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Газета.ру

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Патрушев: более чем в 160 странах покупают российское продовольствие

Патрушев: более чем в 160 странах покупают российское продовольствие

В настоящий момент российское продовольствие покупают более чем в 160 странах мира. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

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