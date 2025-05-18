Экономист Паулаускас: тарифы ЖКХ вырастут на 11,9% из-за роста расходов отрасли

Повышение тарифов на коммунальные услуги в 2025 году объясняется ростом расходов предприятий сферы ЖКУ, сообщил экономист, член Экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас в интервью RT.
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