Примечания
ГЛАВНАЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСЕВАСТОПОЛЬ-КРЫМ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Примечания

136 755 подписчиков

Сергей Аксенов: ситуацию с топливом удается стабилизировать, компенсации за отключения света выплатят полностью

Сергей Аксенов: ситуацию с топливом удается стабилизировать, компенсации за отключения света выплатят полностью

Сергей Аксенов прокомментировал текущую ситуацию с топливным обеспечением и последствиями чрезвычайных происшествий в регионе.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым