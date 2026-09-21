Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с результатом 99,85%

Фото: kremlin.ru Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров набирает 99,85% голосов на выборах руководителя региона после обработки 99,63% протоколов.
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