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Татар-информ

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Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с результатом 99,85%

Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с результатом 99,85%

Фото: kremlin.ru Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров набирает 99,85% голосов на выборах руководителя региона после обработки 99,63% протоколов.

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