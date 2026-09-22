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Биотехнолог Желянина предупредила о рисках травяных чаев

Биотехнолог Желянина предупредила о рисках травяных чаев

Травяные чаи и адаптогены могут влиять на давление, уровень сахара, печень и действие лекарств. Биотехнолог Елена Желянина призвала учитывать противопоказания и дозировки, сообщает aif.

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