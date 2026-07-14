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Кейн — о разногласии Беллингема и Тухеля: «Легко создать раскол»

Кейн — о разногласии Беллингема и Тухеля: «Легко создать раскол»

Капитан и нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал разногласия между полузащитником команды Джудом Беллингемом и главным тренером Томасом Тухелем после победы над Норвегией (2:1 в дополнительное время) в четвертьфинале чемпионата мира — 2026.

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