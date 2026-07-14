Капитан и нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал разногласия между полузащитником команды Джудом Беллингемом и главным тренером Томасом Тухелем после победы над Норвегией (2:1 в дополнительное время) в четвертьфинале чемпионата мира — 2026.