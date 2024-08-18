Теперь понятно, почему они такие: 8 признаков аутизма у взрослых

Как правило, аутизм диагностируют в раннем детстве, но взрослых с РАС на самом деле очень много. Это связано с тем, что еще 30-40 лет назад о расстройствах аутистического спектра было говорить не принято.
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