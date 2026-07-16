Выход, приостановление членства и исключение из ООН

В свете известных событий, связанных с деятельностью ряда государств (прежде всего, США), не соответствующих положениям Устава ООН, встает закономерный вопрос: если государство не способно соблюдать Устав и нормы международного права, то зачем ему и дальше пребывать в составе ООН.