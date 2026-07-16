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Выход, приостановление членства и исключение из ООН

В свете известных событий, связанных с деятельностью ряда государств (прежде всего, США), не соответствующих положениям Устава ООН, встает закономерный вопрос: если государство не способно соблюдать Устав и нормы международного права, то зачем ему и дальше пребывать в составе ООН.

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