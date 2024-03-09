Эрдоган готов провести мирный саммит с участием России. Зеленский против

Об этом президент Турции заявил на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой. Однако Владимир Зеленский считает, что план сначала должны разработать «цивилизованные страны»Реджеп Эрдоган после встречи с Зеленским предложил провести мирный саммит с участием России и готов принять такой саммит в Турции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии