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Эрдоган готов провести мирный саммит с участием России. Зеленский против

Эрдоган готов провести мирный саммит с участием России. Зеленский против

Об этом президент Турции заявил на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой. Однако Владимир Зеленский считает, что план сначала должны разработать «цивилизованные страны»Реджеп Эрдоган после встречи с Зеленским предложил провести мирный саммит с участием России и готов принять такой саммит в Турции.

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Комментарии
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Стефания Новак
Эрдоган как всегда хочет усидеть на двух стульях. А он нас спросил, хотим ли мы мириться с Кровавым шутом? А наши  ребята за что отдают свои жизни , ради тебя что ли  Эрдоган?
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