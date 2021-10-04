400-летняя пустыня Сахара, или почему люди забыли все, что знали об Африке

Мир пристрастенПрогресс400-летняя пустыня Сахара, или почему люди забыли все, что знали об Африке «Ладно, Беатрис, инопланетянина не было. Вспышка света, которую вы увидели в небе, не была НЛО.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса ДормидонтоваВсё именно так и есть: от людей скрыто всё, что можно скрыть. НО: наконец-то пришло время, когда находятся люди - настоящие люди, которые приподнимают завесу над нежелательными фактами. По крайней мере, многие могут - если захотят! - просто задуматься. А это уже совсем не плохо. Впрочем, многие ли могут это сделать?Комментировать
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