Мир пристрастен

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400-летняя пустыня Сахара, или почему люди забыли все, что знали об Африке

400-летняя пустыня Сахара, или почему люди забыли все, что знали об Африке

  «Ладно, Беатрис, инопланетянина не было. Вспышка света, которую вы увидели в небе, не была НЛО.

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Лариса Дормидонтова
Всё именно так и есть: от людей скрыто всё, что можно скрыть. НО: наконец-то пришло время, когда находятся люди - настоящие люди, которые приподнимают завесу над нежелательными фактами. По крайней мере, многие могут - если захотят! - просто задуматься. А это уже совсем не плохо. Впрочем, многие ли могут это сделать?

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