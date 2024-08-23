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В Германии правительство призвали прекратить спонсировать Украину

В Германии правительство призвали прекратить спонсировать Украину

Германия должна прекратить спонсировать Украину и начать продвигать мирные переговоры. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

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