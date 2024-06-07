Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Брюссель мог бы остановить конфликт на Украине за сутки, однако вместо этого он хочет непосредственного столкновения с Россией, заявил в беседе с телеканалом TV2 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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