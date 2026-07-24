Истребитель F-16 сбил БПЛА в воздушном пространстве Румынии Утром 24 июля румынский истребитель F-16 перехватил и уничтожил беспилотник, н.
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Истребитель F-16 сбил БПЛА в воздушном пространстве Румынии Утром 24 июля румынский истребитель F-16 перехватил и уничтожил беспилотник, н.
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