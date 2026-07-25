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Царьград

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Северо-Кавказская железная дорога: ураган задержал 27 поездов

Северо-Кавказская железная дорога: ураган задержал 27 поездов

Непогода в Ростове-на-Дону парализовала работу Северо-Кавказской железной дороги. Из-за отключения тяговой подстанции и систем регулирования задерживаются 27 поездов на время от 30 минут до четырех часов.

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