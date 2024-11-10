Базылюк, Костылева, Плескачева, Лукашова, Федотов и Сарновский выступят на пятом этапе юниорского Гран-при России в Москве

Пятый этап соревнований пройдет 13-15 ноября. Девушки: Маргарита Базылюк, Софья Глаголевская, Мария Елисова, Елена Костылева, Мария Красноженова, Елизавета Лабутина, Валерия Литвинчева, Софья Лукина, Диана Мильто, Агата Петрова, Лидия Плескачева, Арина Пузанкова, Ульяна Семиглазова, Дина Хуснутдинова, Юлиана Черенева, Анастасия Шигина, Алиса Юрова.
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