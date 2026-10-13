«Кэрри»: как девочка становится женщиной и при чем здесь скулшутинг*?

«Флэнагану удалось показать, насколько проблемы полувековой давности обрели новую, еще более пугающую форму» Жамиль Салимгареев Корреспондент «Татар-информа» Романы Стивена Кинга вещь странная.
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