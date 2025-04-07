Время «выкручивать руки» партнёрам: как тарифная война Трампа повлияет на Россию

Президент США Дональд Трамп недавно ввёл торговые пошлины против 185 стран. С учётом того, что в ООН официально состоят 193 государства, то можно смело заявить, что нынешний хозяин Белого дома объявил торговую войну всему миру.
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